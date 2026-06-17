土瓜灣拾荒婦疑拒交「陀地」遭搗亂毀家當 巴裔漢被捕控勒索刑毀

土瓜灣上周六（13日）發生一宗拾荒婦遭人搗亂家當的事件，一名露宿於落山道與九龍城道交界近土瓜灣街市斜對面天橋底、以拾紙皮維生的73歲姓鄧婆婆，疑拒絕南亞人士「收陀地」，慘被對方拆毀紙皮陣。警方經調查後，拘捕一名47歲非華裔男子，涉嫌勒索及刑事毁壞。據悉，被捕人為巴基斯坦裔，持香港身份證。

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警方表示，6月13日晚上約7時30分接獲一名73歲姓鄧女子報案，指一名陌生男子在紅磡九龍城道與落山道交界一休憩處向她借錢不果，其後將她堆疊在上址的紙皮推到地上。九龍城警區反三合會行動組人員經深入調查及翻查大量閉路電視後，今日（17日）在下鄉道拘捕一名47歲非華裔男子，涉嫌勒索及刑事毁壞。他已被暫控一項勒索罪及一項刑事毁壞罪，案件將於明日（18日）上午在九龍城裁判法院提堂。

鄧婆婆早前接受傳媒訪問時表示，她早年結婚時已自置居所，與丈夫育有一女，但女兒早已長大成人，並遷出居住，偶然才回來探望。直至2019年11月，鄧婆婆的丈夫因心肌梗塞猝逝，「老公死咗，得我一個」，她變得孤苦伶仃，遂開始在天橋低露宿，並看守着她的紙皮家當，偶然才會回家。她向記者表示，涉案男子曾問她借錢兩、三次，其後變為「問攞錢」，如她拒絕要求，對方便「發窮惡」搗亂生事。