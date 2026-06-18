耆樂警訊周年大會表揚44精明長者 前公僕智破騙局救老友記

旨在加強警方與長者的聯繫及推廣防罪、防騙、道路安全等資訊的「耆樂警訊」計劃，自2014年成立以來為「老友記」 提供一個服務社會、發揮所長的平台，現時會員人數累積近2萬人，「耆樂警訊周年大會2025」於今日舉行，並向44名會員頒發「最佳耆樂隊長」及「最佳活躍耆樂會員」獎項。當中3位獲獎會員分享參與耆樂警訊活動的得着，包括協助推廣防騙信息、帶領匹克球活動，以及展覽導賞的經驗。

記者 楊偉亨

警務處公共關係部耆樂警訊及社區聯絡組高級督察黃嘉慧表示，今年第一季涉及長者的騙案錄得1264宗，較去年同期上升3成3，當中長者最容易「中招」為電話騙案及投資騙案，有見及此，耆樂警訊在過去一年舉辦了多項大型活動，並透過一系列講座和工作坊，加強會員的防罪意識。完成訓練的會員獲委任為「五大隊長」。

黃嘉慧解釋，「五大隊長」包括「耆樂隊長」、「防騙隊長」、「探訪隊長」、「科技隊長」和「安全隊長」。會員須完成指定訓練課程，並協助籌辦活動，將防罪和安全信息傳遞至社區每個角落。

今年得頒「最佳耆樂隊長」會員陳淑華(Amy)，她2023年加入耆樂警訊，曾經擔任全運會義工、警區活動司儀，亦曾參與地壼比賽、非洲鼓音樂班。Amy退休前任職政府高級文書主任，她稱退休後加入了耆樂警訊，令自己大開眼界，增長知識，成為「防騙隊長」後，有機會到不同社區宣傳防騙資訊，協助「老友記」排難解憂。

Amy指有一次一名「老友記」向她求助，指接獲聲稱是「老友」的來電，之後又要過錢給對方周轉。Amy在「防騙隊長」訓練的認知，相信是「猜猜我是誰」騙案，即時提醒「老友記」不要輕信對方，成功阻止一宗騙案發生。Amy同時是「科技隊長」，她表示人工智能(Ai)課程與事並進，又學會怎樣識破騙徒透過Ai生成假人像行騙。

另一名得獎者袁兆麟(Tom)，他退休前任職銀行業，加入耆樂警訊後有機會接觸新興的匹克球運動，他指透過匹克球令自己社交圈擴闊，最近更考獲香港匹克球總會教練資格，向其他耆樂警訊會員推廣匹克球運動。Tom又稱近日參與全新「安全隊長」訓練課程，積極向「老友記」推廣交通安全、消防及家居安全知識，防患於未然。

加入耆樂警訊10年的周觀法(法哥)，他對於獲「最佳耆樂隊長」獎感到高興，退休前任職金融業的法哥，透過耆樂警訊參與「專業導賞員訓練」，為少年警訊、耆樂警訊及「警隊學長計劃」的學員進行歷史文化導賞，法哥稱透過訓練，令自己表達能力加強，在導賞工作期間與跨世代的溝通不成問題。另外，法哥參與了耆樂警訊的司儀活動和探訪義工活動，他稱參與耆樂警訊令自己人生下半場更添色彩。

高級督察黃嘉慧表示，耆樂警訊於2014年成立，年滿55歲人士均可加入，至今會員人數有19600人，過去10年，耆樂警訊一直穩步發展，而在第2個10年，活動會繼續圍繞「PALS老友記」四大核心主軸，包括助人（Participate）、防罪（Alert）助己（Learn）及安全（Safeguard），以宣揚「耆樂精神 助己助人」的核心信息。