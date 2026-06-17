懲教署「更生伙伴」計劃助在囚人士重投職場 卓永興：彰顯香港關愛與共融精神

懲教署今日（17日）舉辦第二屆「更生伙伴」嘉許計劃頒獎典禮，嘉許187個非政府機構、慈善團體、商業機構、專上院校及支持更生工作的人士等，以表揚有關機構及人士過去兩年積極支持在囚及更生人士，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強以及懲教署署長黃國興擔任活動主禮嘉賓。

政務司副司長卓永興致辭時表示，懲教署與社會各界持份者攜手合作，推展更多元化及與時並進的更新項目，為更生人士創造無限可能，充分體現懲教工作，由院所延伸至社區，彰顯香港關愛與共融精神。

他提到，各夥伴機構因應需要，舉辦專題小組輔導班、興趣班、宗教服務及監獄探訪等活動，協助在囚人士將負面情緒轉化為正向思維，當更生人士離開院在住屋、就業、升學及家庭關係等面對重重壓力，懲教署適時將個案轉介予夥伴機構跟進，由義工提供適切服務，支持及鼓勵更新人士重新融入社會，未來懲教署繼續透過不同更新計劃，協助在囚人士改過自新，從維持社會的長遠安穩。卓永興期望各界繼續與懲教署保持緊密合作，團結一致，點亮更生人士的人生，共建更安穩、和諧、美好的社會。

其中一名更生人士阿怡，2019年因暴動罪被判入懲教所，去年9月出獄，現時在一間物業管理公司任職助理會所主任。她稱在院所期間感到與社會脫節，亦擔心出獄後案底會構成求職障礙，以及上司同事會如何看待更生人士，「更生伙伴」計劃讓她能夠成功重投職場發展所長，獲物管公司接納獲取工作機會。

「更生伙伴」嘉許計劃表揚一直支持更生工作的團體及人士，並促進社區參與助更生工作。計劃分為就業、更生工作及捐助三個組別。大會今日向36個單位及支持更生工作的人士頒發「星級更生伙伴」獎項，以及向151個單位及支持更生工作的人士頒發「更生伙伴」獎項，以表揚得獎機構及人士過去2年在所屬組別的貢獻。

