屯門景峰徑男子上吊亡 警證實為63歲失蹤人士
更新時間：18:11 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:11 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:11 2026-06-17 HKT
今日（17日）下午5時許，一名男子被發現在屯門新墟景峰徑怡樂花園對開位置上吊，救護員到場證實已明顯死亡，警方調查得知，死者是一名63歲失蹤人士，正調查其致死原因，案件暫列屍體發現跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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