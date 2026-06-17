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流浮山19歲青年被斬案 警拘4男子

突發
更新時間：17:53 2026-06-17 HKT
發佈時間：17:53 2026-06-17 HKT

流浮山19歲青年被斬血案，元朗反黑組一連兩日在全港多區拘捕三名本地男子（17至19歲），涉嫌「傷人」及「未獲授權而取用車輛」。調查顯示，被捕人施襲後曾奪去事主的汽車逃去。

行動中，警方亦拘捕一名47歲男子，涉嫌「允許沒有持有駕駛執照的人駕駛汽車」。據了解，三名被捕青年互相認識，至於行兇原因則待調查。

事發於本周一（15日）中午時分，姓林（19歲）青年向朋友借來一部私家車，至（16日）凌晨時分，林男在元朗用膳後便載着女朋友到流浮山一間海鮮酒家外的迴旋處聊天。

至清晨約5時，突有3名刀手襲擊他，並指嚇林男及其女友下車。兇徒其後駕走該輛私家車逃走。林男禍不單行，所有個人財物都留在車上。林男報稱沒有與人結怨及欠債。

相關新聞：流浮山19歲青年遭3刀手斬傷 私家車被搶走 警追緝兇徒

 

 

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