青沙公路奪命車禍｜慘死夫婦疑無扣安全帶 運輸署：法例有規管違者可判囚及罰款

青沙公路昨日（16日）發生奪命車禍，一輛客貨車疑跣胎與的士相撞，38歲休班消防員與35歲妻子疑無扣安全帶，雙雙被拋出的士車外，當場死亡。根據香港現行法例，的士司機及前後座乘客乘搭的士時，只要座位設有安全帶，就必須佩戴，否則必屬違法。

根據本港法例第374章《道路交通(安全裝備)規例》，的士司機和前後座乘客必須配戴安全帶，違者可被判處罰款5,000元及監禁3個月。另外，若任何人無合理辯解，在任何道路上致使或允許其他人使用未獲認可的安全帶，即屬犯罪，同樣可被判處罰款5,000元及監禁3個月。

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運輸署在官網表示，佩戴安全帶可將死亡或重傷的機會減半，在較低車速時發生意外，安全帶也可發揮很大的保護作用。如果兩輛時速 25 公里的汽車迎頭相撞，產生的衝力會高達時速 50 公里，相等於一個人從三樓窗口墮下而頭部首先著地的衝力。

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運輸署列出佩戴安全帶的法定要求。

運輸署續指，佩戴安全帶即使不舒適，仍須佩戴，一旦發生意外，安全帶可以發揮保護作用，故扣上略欠舒適的安全帶，仍勝過不佩戴。如司機或乘客是孕婦，同樣受佩戴安全帶規定約束。車輛一旦發生碰撞，佩戴安全帶可減輕孕婦在意外中所受的損傷，因而可減低對胎兒造成的危險。