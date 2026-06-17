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海關查驗日本抵港郵包 拘31歲女收件人 檢161支受管制減肥針劑

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更新時間：14:23 2026-06-17 HKT
發佈時間：14:23 2026-06-17 HKT

香港海關於6月14日及15日一連兩日檢獲161支懷疑含有第一部毒藥的抗肥胖症針劑，估計市值約15萬元。海關人員於14日在空郵中心查驗三件從日本抵港的郵包，經查驗後，人員在包裹內發現並檢獲144支懷疑含有第一部毒藥的受管制抗肥胖症針劑。

經跟進調查後，人員於翌日（15日）採取監控遞送行動，在位於土瓜灣的收貨地址拘捕一名31歲的女收件人，並在上址再檢獲17支懷疑含有第一部毒藥的受管制抗肥胖症針劑。案件仍在調查中，該名被捕人士現獲准保釋。

根據《進出口條例》，任何人在沒有有效入口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁兩年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動的事宜。

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