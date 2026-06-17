警方舉行跨部門反恐及重大事故演習 為大型國際會議作準備

警務處昨日（16日）晚上至今日（17日）凌晨聯同多個政府部門及相關機構，在香港國際機場和東涌順利進行代號為「鐵壁」（SECUREWALL）的大型跨部門反恐、重大事故及安保演習，為今年稍後時間在香港舉行大型國際會議作好準備。是次演習亦為香港機場管理局（機管局）代號為「CARCANET」的雙周年演習。

演習模擬在國際會議舉行前夕，來自世界各地的代表團抵港，機場客運大樓內有恐怖分子持械襲擊市民及放置可疑物品。同時，鄰近的東涌一大型商場接連發生兇徒持刀襲擊途人及大範圍電力中斷事故。多個部門及機構迅速啓動緊急應變機制應對。

演習全面測試相關持份者在即時戰術介入、緊急應變、傷者分流急救、處理可疑物品、應對電力故障，以及處理受影響人士等關鍵環節的協調能力，透過完善應急預案，進一步提升跨部門的反恐準備及事故應變能力。

是次演習共動員逾1 400名來自多個政府部門及相關機構的人員參與，包括警務處、消防處、醫院管理局、香港海關、入境事務處、民航處、機管局及機場保安有限公司等。警務處處長周一鳴到場視察，讚賞各參與單位的專業表現及協作。

全球恐怖主義形勢複雜多變，香港作為國際城市，必須時刻保持高度警覺。香港將舉辦三項大型國際會議，包括二○二六年亞太區經濟合作組織財政部長會議、第94屆國際刑警組織全體大會，以及第28屆國家及地區奧委會協會全體代表大會—2026年中國香港。警務處將繼續與各相關政府部門及持份者保持緊密聯繫，做好相關安保工作及持續檢視事故應變計劃，全力為各重要國際會議的順利舉行作周全準備。