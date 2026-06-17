覷準新入伙屋苑商舖 聘內地男來港裝修 入境處拘15男黑工5僱主

有不法份子覷準有新入伙屋苑、工廈及商舖的裝修工程，以低於市價的工資，聘用內地男來港作非法勞工，從事清拆、泥水、油漆等工作。入境處早前採取行動，到目標裝修單位包括新入伙的九龍灣宏緻苑居屋，拘捕15名非法勞工及5名聘用非法勞工的香港僱主。入境處警告，非法勞工來歷不明、專業資格成疑，不但對工地安全構成嚴重風險，施工質素亦毫無保證。

入境處特遣隊指揮官李烱超講述打擊非法勞工從事裝修工作執法行動時表示，特遣隊經過深入調查及情報分析，留意到有不法分子覷準近日新入伙的屋苑，有居民需要為單位裝修的機會，聘用非法勞工從事有關工程，從而減低成本，從中獲利。

針對有關不法行為，入境處於上周三至昨日，即6月10日至16日，展開代號為「促進」的反非法勞工行動，重點打擊從事裝修工作的非法勞工。行動中，調查人員突擊巡查304個目標裝修單位，包括新入伙屋苑、工廈、商舖及村屋，共拘捕15名非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的香港僱主，包括在新入伙屋苑拘捕了3名非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕非法勞工全部為男性，年齡介乎30至56歲，大部分以旅客身份入境香港。該批非法勞工被截獲時正從事不同類型的裝修工作，包括清拆、泥水、油漆、裝傢俬、裝電線及清潔。調查顯示，他們平均日薪港幣500至1000元不等。

此外，人員在涉事單位檢獲非法勞工用過的裝修工具，當中包括電鑽及紅外線水平儀等。人員亦在其中一名非法勞工身上搜出一張偽造香港居民身份證。

被捕非法勞工中，有10人已經因涉嫌違反逗留條件而被落案起訴，其中4人較早前承認控罪，被判監禁54日至2個月，另外6人的案件會在今日提堂，不排除稍後有更多人被檢控。

調查顯示，有部分被捕僱主涉嫌以低於市價的工資，聘用非法勞工來港裝修。入境處特別提醒各位工程負責人及戶主，無論新屋入伙抑或舊屋翻新，裝修開支固然非小數目，但大家必須謹記，施工安全以及聘用專業、合法的工人永遠是首要考慮。非法勞工來歷不明、專業資格成疑，不但對工地安全構成嚴重風險，施工質素亦毫無保證。聘用非法勞工屬嚴重罪行，切勿因貪小便宜而知法犯法，最終因小失大。

入境處會繼續積極跟進相關的調查工作，嚴肅追查涉嫌聘用非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。

入境處提醒，根據香港法例，所有旅客在未經入境處處長批准下，均不得從事有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款50,000港元及監禁兩年；至於僱用不可合法受僱人士一經定罪，最高刑罰可被罰款500,000港元及監禁10年。

入境處會繼續從多方面積極主動打擊非法勞工，同時進行宣傳教育，包括出動宣傳車派員到屋苑向居民派發單張，傳遞「切勿聘用非法勞工」訊息。

市民如發現懷疑非法勞工，可使用反非法勞工專線185185、電郵、傳真或利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處作出舉報。