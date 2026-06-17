青沙公路奪命車禍│38歲男死者加入消防16年 上周觀塘碼頭救回跳海自殺男
更新時間：11:35 2026-06-17 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-17 HKT
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青沙公路兩死奪命車禍中慘死夫妻，丈夫為姓張（38歲）休班消防員，他加入消防16年，上周三（10日）休班期間，他行經觀塘公眾碼頭時，發現一名男子墮海，奮不顧身跳海救人，成功救回男子一命，他被蠔穀𠝹傷須入院鏠針，無放病假。
慘死休班消防員人稱「阿芹」，駐守觀塘消防局，有傳他最近與妻子去旅行。據了解，同袍對他慘死深感悲傷，並讚揚他工作認真盡責，是一名好消防員，有同袍慨嘆：「好可惜」。阿芹與姓黃（35歲）妻子同住牛頭角下邨一單位，他加入消防16年，駐守多個消防局。
上周三（10日）晚上約11時19分，65歲姓楊男子在偉業街一帶對開海面墮海。其間阿芹行經發現情況，隨即落水協助拯救，有途人將水泡拋落海面，並報警求助。水警及消防接報後迅速到場救援，將楊男救起，由水警輪送往觀塘公眾碼頭後，清醒由救護車送往醫院治理。阿芹其後亦感不適，同樣獲送院檢查。
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