Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門三聖邨7旬父嫌兒子懶搵工再因食飯爭凳仔爆衝突 父持刀刺傷兒子被捕

突發
更新時間：04:58 2026-06-17 HKT
發佈時間：04:58 2026-06-17 HKT

屯門三聖邨發生傷人案。昨日（16日）晚上8時05分，警方接獲一名女子報案，指其兒子懷疑在三聖邨豐漁樓寓所內遭父親以生果刀刺傷。

警員接報到場調查，經初步調查，相信姓黃（46歲）男事主，早前與75歲父親晚飯期間，懷疑因一張凳仔問題發生爭執。其間，有人涉嫌以一把約10厘米長的生果刀襲擊兒子，導致其胸口有2厘米長的刀傷，黃男其後自行前往屯門醫院求醫。

警方經調查後，以涉嫌「傷人」拘捕75歲父親，他現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進。

男子胸口受傷，自行前往屯門醫院求醫。
男子胸口受傷，自行前往屯門醫院求醫。

 據了解，昨日較早時，黃父因嫌兒子懶及不願工作，兩人多次發生爭執，至晚上8時左右，黃父曾飲酒，見兒子坐在自己平時用餐的椅子上用餐，突情緒失控，從床頭櫃拎起一把生果刀刺向兒子，涉傷人17罪名被捕。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:28
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
6小時前
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
18小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
16小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
14小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
6小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
22小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
21小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
20小時前