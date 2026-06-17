屯門三聖邨7旬父嫌兒子懶搵工再因食飯爭凳仔爆衝突 父持刀刺傷兒子被捕

屯門三聖邨發生傷人案。昨日（16日）晚上8時05分，警方接獲一名女子報案，指其兒子懷疑在三聖邨豐漁樓寓所內遭父親以生果刀刺傷。

警員接報到場調查，經初步調查，相信姓黃（46歲）男事主，早前與75歲父親晚飯期間，懷疑因一張凳仔問題發生爭執。其間，有人涉嫌以一把約10厘米長的生果刀襲擊兒子，導致其胸口有2厘米長的刀傷，黃男其後自行前往屯門醫院求醫。

警方經調查後，以涉嫌「傷人」拘捕75歲父親，他現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進。

男子胸口受傷，自行前往屯門醫院求醫。

據了解，昨日較早時，黃父因嫌兒子懶及不願工作，兩人多次發生爭執，至晚上8時左右，黃父曾飲酒，見兒子坐在自己平時用餐的椅子上用餐，突情緒失控，從床頭櫃拎起一把生果刀刺向兒子，涉傷人17罪名被捕。