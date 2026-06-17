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警深水埗搗破地下撲克賭場 拘捕72人 最細17歲

突發
更新時間：01:37 2026-06-17 HKT
發佈時間：01:37 2026-06-17 HKT

警方深水埗警區特別職務隊人員，昨日（16日）晚上時分，在長沙灣青山道一幢工業大廈內搗破一個懷疑以「遊戲程式開發公司」作掩飾的地下賭博集團，拘捕72人，62男10女，年齡介乎17至61歲，分別涉嫌「經營或管理非法賭場」、「協助管理賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「未能出示身份證明文件」。其中一名被捕男子爲被通緝人士。行動中，人員檢獲大量賭博工具、約23萬現金及面值約420萬元的籌碼。

檢獲的賭具及賭款。
檢獲的賭具及賭款。
行動中拘捕72人。
行動中拘捕72人。

涉事賭場門口掛有「網頁及遊戲程式開發公司」招牌作掩飾。據了解，有關賭局透過社交媒體Instagram招攬參加者，除本地人士外，亦吸引部分外籍人士參與。

警深水埗搗破地下撲克賭場 拘捕72人
警深水埗搗破地下撲克賭場 拘捕72人
警深水埗搗破地下撲克賭場 拘捕72人
警深水埗搗破地下撲克賭場 拘捕72人

據了解，賭局以德州撲克形式進行，入場費約200元至800元不等，參加者可兌換約200元換取1.6萬元籌碼，勝出者可換取機票前往海外參賽，如攜帶護照並晉身頭十名更可即時兌換獎金。

被捕人士包括韓國、印度、越南及澳門等地人士。據悉，有關賭局每星期舉行約兩場賽事，部分本地參加者更獲「下次免入場費」優惠。

根據香港法例148章《賭博條例》第15條，有關擁有人及租客等的責任，任何人身為任何處所或場所的擁有人、租客、佔用人或管理人，明知而准許或容受該處所或場所或其任何部分，開放、維持或使用作為賭場，即屬違法，一經定罪最高可被判處罰款$500,000及監禁七年。

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