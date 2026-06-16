海關機場破兩旅客販毒案 檢570萬元K仔 3男女被捕

香港海關昨日（15日）及今日（16日）在香港國際機場偵破兩宗涉及行李藏毒的販毒案件，共檢獲約15公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約570萬元，並拘捕2男1女。



首宗案件中，一名43歲的非本地男子昨日從荷蘭阿姆斯特丹經卡塔爾多哈飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內發現重約10公斤懷疑氯胺酮，遂把該名男子拘捕。跟進調查後，海關人員於同日採取監控遞送行動，並在北角拘捕一名26歲的本地男子。

第一宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。



第二宗案件中，一名28歲非本地女旅客今日從法國巴黎飛抵本港。海關人員清關時，在她的寄艙行李內發現重約5公斤懷疑氯胺酮，遂把她拘捕。



第一宗案件的兩名被捕男子已被共同控以一項販運危險藥物罪。第二宗案件的被捕女子已被控一項販運危險藥物罪。兩宗案件將於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。

第二宗案件的被捕人士（中）。