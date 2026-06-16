黃大仙騙徒冒稱老翁兒子圖騙財 警引蛇出洞拘三男女

警方偵破一宗「猜猜我是誰」電話騙案，本月13日，警方接獲一名72歲男子報案，指前一日（即6月12日）接獲不明來歷的電話，對方聲稱是其兒子，表示自己因涉及刑事案件傷人，要求6萬元作賠償用途。報案人深信不疑，為騙徒準備款項。

其後，一名自稱為受害人兒子的朋友 相約受害人在牛池灣一個休憩處取得款項後離去。報案人其後致電其兒子確定平安無事，察覺受騙並報案求助。

警方接獲報案後，同受害人保持緊密聯繫，得悉在昨天(15日)上午，騙徒再次致電受害人，要求索取額外20萬元，並相約受害人在彩虹港鐵站近出口交收。

黃大仙警區刑偵人員立即進行調查及迅速部署拘捕行動，並於同日下午在案發地點附近成功拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎33至60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

被捕人目前仍被扣查，將會被落案起訴。警方亦不除會有更多人被捕。案件現交由黃大仙警區重案組第二隊跟進。