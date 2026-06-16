Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃大仙騙徒冒稱老翁兒子圖騙財 警引蛇出洞拘三男女

突發
更新時間：19:03 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:03 2026-06-16 HKT

警方偵破一宗「猜猜我是誰」電話騙案，本月13日，警方接獲一名72歲男子報案，指前一日（即6月12日）接獲不明來歷的電話，對方聲稱是其兒子，表示自己因涉及刑事案件傷人，要求6萬元作賠償用途。報案人深信不疑，為騙徒準備款項。

其後，一名自稱為受害人兒子的朋友 相約受害人在牛池灣一個休憩處取得款項後離去。報案人其後致電其兒子確定平安無事，察覺受騙並報案求助。

警方接獲報案後，同受害人保持緊密聯繫，得悉在昨天(15日)上午，騙徒再次致電受害人，要求索取額外20萬元，並相約受害人在彩虹港鐵站近出口交收。

黃大仙警區刑偵人員立即進行調查及迅速部署拘捕行動，並於同日下午在案發地點附近成功拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎33至60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

被捕人目前仍被扣查，將會被落案起訴。警方亦不除會有更多人被捕。案件現交由黃大仙警區重案組第二隊跟進。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
10小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
8小時前
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
4小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
4小時前
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
影視圈
6小時前