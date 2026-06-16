反外圍賭博｜O記拘150人涉賭款逾3億元 賭客投注金額1萬至30萬元

2026世界盃分組賽正如火如荼進行，連場激戰掀起全城熱潮，警方繼續展開跨部門行動，全方位打擊外圍。有組織罪案及三合會調查科（O記）於今日下午4時召開記者會，指警方於6月12至14日展開「北嶺暨藍月」行動打擊非法賭博活動，共拘捕150名人，涉嫌干犯「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」等罪，涉及賭款逾3億元。

警方指在3日內動員600名探員在全港多處採取執法行動，突擊搜查葵涌、青衣、沙田、觀塘及九龍城的8個工廠區單位，搗破4個外圍賭博賭款處理中心（上落分中心）、 3個外圍賭博的推廣行政中心及1個招攬外圍賭客的場所，拘捕150人，包括集團的骨幹成員、上落分中心職員、招攬傀儡戶口的職員、傀儡戶口持有人及網上外圍賭博的投注者，年齡介乎18至75歲，當中18人有黑社會背景。行動中，警方發現約3.2億港元與網上外圍賭博相關轉賬紀錄，並檢獲100萬元現金、400萬元各類貴重財物、大量電腦及手提電話。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，香港大部份非法外圍賭博現時已轉趨數碼化，香港較具規模的外圍犯罪集團會成為海外賭博網站的本地代理人，於本地設立推廣及客服中心及處理非法賭博資金的上落分中心。

代理人會以多種優惠及賒帳的投注方式吸引本地賭客，為他們於多於一個賭博網站開設帳戶進行賭博，當他們為自己帳戶增值，會將資金轉入由上落分中心所操控的傀儡戶口。為增加傀儡戶口的數量，集團會派人招募因賭博而欠債的本地賭客，或在非法賭博場所內招募賭客或需「搵快錢」的市民，以作傀儡戶口的持有人。

警方表示，探員搗破8個處所，包括上落分中心、推廣行政中心及招攬外圍賭客的處所，拘捕31名男女，涉嫌串謀收受賭注、串謀洗黑錢及營辦賭場，部份被捕人有黑幫背景，調查相信外圍集團在工廠大廈設24小時營運中心，去年7月起利用傀儡戶口於網上平台，為不同賭博網站處理約3.2億港元賭款。

此外，警方在全港多區拘捕33名傀儡戶口持有人，涉嫌洗黑錢，年齡18至75歲，另拘捕86名賭客，年齡介乎19至64歲，涉嫌向收受賭注者投注。

警方強調現時正值世界盃舉行期間，亦為外圍賭博高峰期，呼籲市民切勿參與任何營式的非法賭博，向任何接受賭注的人士投注，無論在香港境外或境內均屬違法。

警方指今次行動主要打擊8個網站，內有不同賭博類別，如賭場類、足球、賽馬及運動等，相信該些網站針對本港賭客，涉案的3.2億港元為本地賭注。賭客投注金額1萬至30萬元不等。

警方預期世界盃期間非法賭博活動或會增加，已展開行動打擊外圍賭博，並配合宣傳、教育、情報等四大方向打擊外圍。警方強調，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，以及獲發牌的博彩場所如麻雀館獲法例豁免，其他賭博活動均屬犯法，在香港境內對本地或海外外圍賭博網站下注均干犯「向收受賭注者投注」罪，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；至於「收受賭注」，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。