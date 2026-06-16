反外圍賭博‧LIVE｜O記打擊非法收受賭注拘150人 涉及賭款逾3億元

2026世界盃分組賽正如火如荼進行，連場激戰掀起全城熱潮，警方繼續展開跨部門行動，全方位打擊外圍。有組織罪案及三合會調查科（O記）於今日下午4時召開記者會，指警方於6月12至14日展開「北嶺暨藍月」行動打擊非法賭博活動，共拘捕150名人，涉嫌干犯「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」等罪，涉及賭款逾3億元。

警方指警方在3日內動員600名探員在全港多處採取執法行動，突擊搜查葵涌、青衣、沙田、觀塘及九龍城的8個工廠區單位，包括4個外圍賭博賭款處理中心（上落分中心）、 3個推廣行政中心及1個招攬外圍賭客的非法賭博場所，拘捕150人，包括集團的骨幹成員、上落分中心成員、傀儡戶口持有人及賭客，年齡介乎18至75歲，部份人有黑社會背景。

警方預期世界盃期間非法賭博活動或會增加，已展開「戈壁及風盾」行動打擊外圍賭博，並配合宣傳、教育、情報等四大方向打擊外圍。警方強調，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，以及獲發牌的博彩場所如麻雀館獲法例豁免，其他賭博活動均屬犯法，在香港境內對本地或海外外圍賭博網站下注均干犯「向收受賭注者投注」罪，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；至於「收受賭注」，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。