九龍城44歲患感冒男子住所暈倒 家人發現惜太遲
更新時間：08:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：07:12 2026-06-16 HKT
發佈時間：07:12 2026-06-16 HKT
九龍城發生懷疑猝死事件。周一（15日）晚上約7時22分，44歲姓葉男子被家人發現在亞皆老街226至232號皆富閣寓所內暈倒，沒有心跳呼吸。救援人員接報到場，事主已陷入昏迷，隨即由救護車送往廣華醫院搶救，惜最後返魂乏術。警方正調查事件。
據了解，昨（15日)下午時分，葉男患上感冒，遂到私人診所求醫，並確診患上上呼吸道感染。醫生當時為葉男處方藥物。同日下午約5時，葉男返抵住所，並將病況告知父親。林男感到疲倦，返回自己的睡房休息。直至同日7時許，家人放工回家，走入葉男睡房查看，發現葉男沒有心跳及呼吸，失去知覺，於是報案。葉及後被送往廣華醫院搶救，最終不治。
警方在死者身上沒有發現可疑傷勢。案件交由九龍城警區雜項調查隊負責調查。
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