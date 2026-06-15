機場海關拘兩男 分涉「芒果乾」包裝藏大麻 行李夾層藏氯胺酮
更新時間：22:58 2026-06-15 HKT
發佈時間：22:58 2026-06-15 HKT
發佈時間：22:58 2026-06-15 HKT
香港海關今日（6月15日）在香港國際機場偵破兩宗涉及行李藏毒的販毒案件，共檢獲約4.5公斤懷疑大麻花及五公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約270萬元，並拘捕2名男子。
首宗案件中，一名24歲非本地男旅客今日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其隨身背包內發現該批重約4.5公斤、並偽裝成零食的的懷疑大麻花，及後在其隨身行李中檢獲一支未完稅香煙，該名男子隨即被捕。
第二宗案件中，一名52歲非本地男旅客今日從法國巴黎飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李箱的夾層中發現重約五公斤的懷疑氯胺酮，遂把該名男子拘捕。兩宗案件仍在調查中。
海關會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊販運毒品活動。
海關同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑販毒活動。
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