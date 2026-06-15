鄧炳強率保安局 出戰機場單車划艇賽創佳績：團隊精神最無價

「香港國際機場單車及划艇比賽」今日盛大舉行，保安局局長鄧炳強第三年親自帶領保安局團隊踏上賽場。經過一番激烈角逐，保安局團隊在今年賽事中取得突破性佳績，於20支非紀律部隊參賽隊伍中脫穎而出，勇奪單車比賽第二名，創下三年以來的最佳戰績。

保安局局長鄧炳強親自落場參與。鄧炳強FB

鄧炳強事後在社交平台發文分享喜悅。他表示，今年的賽事選址於新落成的第二客運大樓（T2）舉行，令團隊深感新鮮感。此外，今年大會首次加入了「坐式壺鈴彎舉」項目，對參賽者的臂力帶來極大考驗。鄧炳強讚揚保安局隊員在比賽中全力以赴，現場氣氛熾熱，隊員們皆投入感十足。

今年的賽事選址於新落成的第二客運大樓（T2）舉行。鄧炳強FB

對於今年成績大躍進，鄧炳強直言感到開心，並將這份佳績歸功於全體隊員的努力與堅持。不過他強調，比賽的輸贏僅屬其次，最寶貴的收穫是團隊所展現的凝聚力：「最重要係大家展現出嘅團隊精神，全情投入、互相扶持、目標一致，先至係最無價。」

鄧炳強指出，最寶貴的收穫是團隊所展現的凝聚力。鄧炳強FB