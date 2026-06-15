八鄉帛事爭路｜村長憤慨還原始末 斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無

八鄉水流田村上周六（13日）早上發生一宗因路祭引發的交通衝突，涉事司機未有禮讓出殯隊伍，反而不斷響咹，引起村民激憤。司機「崔老闆」昨日（14日）受訪時聲稱村民「老奉」封路並欠缺交通指示，又自稱被人襲擊。《星島》今日（15日）到水流田村向村長了解始末，村長駁斥崔老闆「擘大眼講大話」，又直言對方「唔係人嚟，一啲感情都無」。

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水流田村村長蔡先生憶述，當日早上9時許，村內一名兄弟出殯，村民在道路為先人舉行「擔幡買水」儀式。當時涉事司機駛至出殯隊伍前試圖進村，村民第一時間上前打招呼，表示正在路祭，通常等待約20分鐘，並建議對方如果趕時間可以行另一條路，兩路相距僅約5分鐘車程。

司機初時沒有出聲回應，約5分鐘後突然不斷響咹，對先人極不尊重。村民隨即上前詢問，司機隨即投訴對方阻路，並反怪村民為何沒有指揮交通和張貼告示。蔡村長解釋，由於一眾村民一早已知相關帛事，而且難以預計村外人何時到來，再加上進村有第二條路，因而沒有特地就路祭張貼告示。

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蔡村長續指，村民最初並無口出惡言，然而當時司機竟道「係唔係死人就大晒？是不是原居民就大晒」、「唔畀我入，你哋都唔使旨意出」，由於司機態度涼薄，且耽誤了先人上山入土為安，一眾村民因此情緒激動與之理論。

蔡村長又提到，警員到場時司機竟「擘大眼講大話」，聲稱不知有路祭，又言有人打他。村長強調根本沒有人碰過他，直言「一入嚟已經見到喃嘸佬啦，全部廢話全部大話……任何一個人都唔會做呢啲行為，喺我心目中（佢）都唔係人嚟，一啲感情都無。」至於涉事司機究竟入村目的為何，蔡村長則指不清楚，「我唔識佢，無人識佢」。