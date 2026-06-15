珍惜生命│ 葵涌貨櫃碼頭42歲男子墮下 現場不治
更新時間：10:02 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:02 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:02 2026-06-15 HKT
今(15日)早上8時52分，葵涌五號貨櫃碼頭，一名42歲男子被發現倒臥在貨物存放區，昏迷不醒，救護員接報到場，經檢驗後證實他現場不治，並已死去一段時間。
警方初步調查顯示，姓陳男事主由高處墮下，現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，陳男不是上址員工。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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