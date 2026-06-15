珍惜生命│ 葵涌貨櫃碼頭42歲男子墮下 現場不治

今(15日)早上8時52分，葵涌五號貨櫃碼頭，一名42歲男子被發現倒臥在貨物存放區，昏迷不醒，救護員接報到場，經檢驗後證實他現場不治，並已死去一段時間。

警方初步調查顯示，姓陳男事主由高處墮下，現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，陳男不是上址員工。

葵涌1號貨櫃碼頭一名42歲男子當場死亡。梁國峰攝

葵涌1號貨櫃碼頭一名42歲男子當場死亡。梁國峰攝

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