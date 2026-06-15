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大埔中年漢持棒球棍虐狗 7旬狗主報警拉人

突發
更新時間：02:43 2026-06-15 HKT
發佈時間：02:43 2026-06-15 HKT

大埔發生殘酷對待動物案件。昨日（14日）晚上8時許，大窩西支路一間村屋對開，一名77歲賀姓老翁驚見其心愛犬隻，正遭到一名手持棒球棍的中年男子無故揮棍瘋狂施襲。老翁護犬心切，隨即致電報警求助，當場將該名47歲張姓中年漢拘捕。

涉事狗隻事後接受詳細檢查，未有表面傷痕，目前已交回老翁帶回家中照料。案件目前列作「殘酷對待動物」處理，交由大埔警區刑事調查隊作進一步跟進。

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