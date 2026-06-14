北區醫院61歲男病人擅自離院 院方報警籲市民提供消息

北區醫院一名61歲男病人於今日（14日）凌晨約1時30分，在未有通知病房職員的情況下，擅自離開骨科病房。病房職員發現後即時通知保安員在全院範圍及附近地區搜索，但未能尋獲。院方非常重視事件，已即時聯絡病人家屬及報警求助，並透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。



北區醫院發言人指該名病人身高約1.7米，高瘦身材，短頭髮，離開醫院時身穿病人服及黑色拖鞋，呼籲公眾人士若發現病人，馬上通知警方或致電醫院熱線電話2683 7091。