太子道西劏房爆租務糾紛 管理人與租客互淋液體同被捕

太子發生襲擊案件。今日（14日）早上11時06分，警方接獲報案，指一名男子在太子道西129號大廈，被人淋潑懷疑腐蝕性液體。警員到場手持盾牌登樓，經調查後相信案件涉及單位男管理人和男租客，兩人因劏房單位的租務糾紛，其間懷疑各自向對方投擲裝有不明液體的玻璃樽。

現場消息稱，消防員檢驗後證實涉事液體不具腐蝕性。警方以涉嫌普通襲擊，同時拘捕41歲姓丘管理人及42歲姓李租客。其中丘男事後報稱右腕刺痛，李男則報稱右胸及雙手刺痛，左腕一厘米刮痕，兩人均被送往廣華醫院治理。案件仍在調查。