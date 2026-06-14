太子道劏房爆租務糾紛 業主租客互淋液體同被捕

太子發生襲擊案件。今日（14日）早上11時06分，警方接獲報案，指一名男子在太子道西129號大廈，被另外兩名男子淋潑懷疑腐蝕性液體。警員到場手持盾牌登樓，惟經調查後相信案件涉及兩名男子，懷疑男業主和一名男租客因劏房單位的租務糾紛，各自向對方淋潑不明液體施襲。

現場消息稱，消防員檢驗後證實涉事液體不具腐蝕性。男業主報稱手部受傷，其後自行登上救護車。警方以涉嫌襲擊，同時拘捕業主和租客，帶返警署調查。