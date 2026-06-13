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警飛鵝山一帶加強反毒品執法 出動無人機設路障加強巡邏

突發
更新時間：11:39 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:39 2026-06-13 HKT

黃大仙警區人員於昨日(12日)聯同東九龍機動部隊及東九龍無人機隊，再度於飛鵝山觀景台一帶展開反毒品執法及宣傳行動。

是次行動中，警方於晚間在通往飛鵝山之主要通道設置路障，對可疑車輛及人士進行截查。同時，黃大仙特別職務隊人員及東九龍機動部隊亦於該處高風險地點加強巡邏，務求對不法之徒產生阻嚇作用。行動期間，警方再度出動無人機於飛鵝山一帶上空進行高空巡邏，並透過無人機進行廣播，呼籲市民切勿以身試法，遠離毒品。此外，人員亦於現場向市民派發反毒品宣傳單張，加強公眾對毒品禍害的認識。

警方重申將持續於飛鵝山一帶採取多元化執法行動，靈活運用不同警務資源，全力打擊毒品罪行。警方呼籲市民如發現任何可疑或違法行為，應立即聯絡警方，共同維護社區安寧。

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