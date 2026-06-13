大圍單位遭撬窗爆竊 失近60萬元財物 包括勞力士等名錶

大圍發生爆竊案。周四（12日）晚上9時許，警方接獲一名67歲姓朱女住戶報案，指返回位於大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰寓所時，發現窗戶有被撬痕跡，屋內亦有搜掠痕跡，懷疑遭賊人潛入爆竊。

警方接報到場調查，發現主臥室窗戶有被撬痕跡，而主臥室櫃內亦有搜掠跡象。經點算後，共有一隻IWC手錶、一隻Omega手錶、一隻Rolex手錶、一隻Cartier手錶及一些首飾金器被盜取，損失總值59萬8千元，案件列作爆竊案，案件交由沙田警區刑事小隊第五隊跟進。暫未有人被捕。