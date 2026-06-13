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學警預備訓練課程｜巴裔青年冀成警民溝通橋樑 維修員居日7年毅然回港從警

突發
更新時間：00:01 2026-06-13 HKT
發佈時間：00:01 2026-06-13 HKT

第二屆「學警預備訓練課程」結業會操今日（6月13日）舉行，本屆共有159名學員結業，當中包括在香港土生土長的巴基斯坦裔青年，以及曾於日本居住7年、其後毅然回港從警的學員。此外首屆課程畢業生、現職分區巡邏小隊女警亦有現身說法，分享從警的心路歷程。

李誠展(Jack)、蕭霖子(阿子)、李都滿(Ali)（左至右）分享從警志向和參與「學警預備訓練課程」的心路歷程。 警方提供
李誠展(Jack)、蕭霖子(阿子)、李都滿(Ali)（左至右）分享從警志向和參與「學警預備訓練課程」的心路歷程。 警方提供

土生土長巴裔學員精通多語 冀成溝通橋樑

香港土生土長的巴基斯坦裔學員李都滿(Ali)，曾參與警方為非華裔青少年設立的「喜馬拉雅計劃」和「寶石計劃」。他分享小學6年級時在報案室等候上堂期間，目睹一名巴籍女士情緒激動，卻因語言不通一時無法與警察溝通，當時他主動上前充當翻譯，這次「幫到人」的經歷令Ali立志長大後要投身警隊。精通廣東話、英語、烏爾都語、旁遮普語和印地語的Ali，期望未來可以成為警隊與非華裔社群間的溝通橋樑。

精通多種語言的學員李都滿(Ali)期望未來可以成為警隊與非華裔社群間溝通橋樑。
精通多種語言的學員李都滿(Ali)期望未來可以成為警隊與非華裔社群間溝通橋樑。

中學畢業後，Ali報讀了「學警預備訓練課程」。他指出，報讀課程前的他性格較為內向，但經過多個星期的訓練，體能及中文的聽說讀寫均有所提升，在教官的指導下，亦變得有自信又主動。在訓練期間，他在教官和同學的陪伴下，在警察學院度過了難忘的18歲生日。Ali呼籲同樣擁有警察夢、卻擔心中文水平或體能未達標的非華裔人士踴躍報讀「學警預備訓練課程」，為投考警隊前打下基礎，「我哥哥見到我這一年改變了不少，亦報讀了第三期課程。」

李誠展(Jack)、蕭霖子(阿子)、李都滿(Ali)（左至右）分享從警志向和參與「學警預備訓練課程」的心路歷程。 楊偉亨攝
李誠展(Jack)、蕭霖子(阿子)、李都滿(Ali)（左至右）分享從警志向和參與「學警預備訓練課程」的心路歷程。 楊偉亨攝

有學員放棄穩定職業 受家人熏陶回流香港從警

另一位應屆學員李誠展(Jack)，修讀課程前曾居住日本7年，並在當地擔任汽車維修員。Jack稱因受到現職警務人員的家人熏陶，認為警務工作既有意義亦有充滿挑戰，懷有警察夢的他毅然放棄在日本穩定的職業發展，決意回流香港投考警隊。

曾居日本7年的李誠展(Jack)受警務人員家人熏陶，決意回流香港投考警隊。
曾居日本7年的李誠展(Jack)受警務人員家人熏陶，決意回流香港投考警隊。

Jack認為「學警預備訓練課程」大大提升了投考警隊的信心，其中5日4夜及2日1夜的戶外訓練最令他難忘，訓練期間面對了不少突發情況，鍛鍊了他處理危機的能力。Jack認為課程不僅令自己了解警務知識，透過模擬訓練，亦為他建立了自律的作息與領導能力，為日後投考警隊做好準備。對於未來的抱負，Jack表示，由於自身體能較佳，希望能成為機場特警，另外他認為加入交通部門亦能發揮過去累積的汽車專業知識。

首屆畢業生分享課程得著

首屆課程畢業生、現職分區巡邏小隊警員的蕭霖子(阿子)，投考前曾於內地擔任聲樂導師。談及放棄藝術轉行成為警察，她透露源於18歲時在香港遺失了家人送給自己的鼓勵信，當時徬徨無助之際，幸得一名警員悉心安慰並幫忙尋回，這次經歷令她立志要成為能「溫暖他人」的警察。阿子認為藝術背景培養出感性思唯，有助於自己具備同理心，掌握及舒解求助市民的情緒。

首屆課程畢業生、現職分區巡邏小隊警員蕭霖子(阿子)立志要成為「溫暖他人」的警察。
首屆課程畢業生、現職分區巡邏小隊警員蕭霖子(阿子)立志要成為「溫暖他人」的警察。

阿子坦言，最初對投考警隊缺乏信心，尤其是體能方面，但課程中令她實現了「由想做警察變為準備做警察」的身心轉變，「作為警察，溝通是最重要的一個能力，課程令我可以更勇敢地與別人溝通。」

記者 楊偉亨 麥鍵瀧

藝人林嘉華出席「學警預備訓練課程」，與學員分享他在警察少年訓練學校及從警經驗。 警方提供
藝人林嘉華出席「學警預備訓練課程」，與學員分享他在警察少年訓練學校及從警經驗。 警方提供
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