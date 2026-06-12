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警方西九龍放蛇打擊白牌車 拘兩司機扣查兩車

突發
更新時間：21:26 2026-06-12 HKT
發佈時間：21:26 2026-06-12 HKT

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今日（6月12日）執法打擊「白牌車」。行動中，人員喬裝乘客並透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往深水埗及油麻地。當車輛抵達目的地時，因涉案的車輛均沒有有效的出租汽車許可證，故人員拘捕兩名分別29歲及39歲的本地男司機。

警方已扣查涉案車輛作進一步檢驗。兩名被捕人涉及「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「沒有第三者保險而使用車輛」罪名，已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。

警方已扣查涉案車輛作進一步檢驗。
警方已扣查涉案車輛作進一步檢驗。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款一萬元及監禁六個月，再次干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方亦作出呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。

兩名被捕人已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。
兩名被捕人已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。
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