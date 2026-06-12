鬼油站｜海關夥消防葵涌東涌執法 拘兩男檢10萬元未完稅汽油

香港海關聯同消防處於6月10日在全港各區突擊行動，打擊非法燃油活動。行動中，雙方人員共偵破兩宗相關案件，檢獲共約3200公升未完稅汽油，估計市值約10.4萬元，應課稅值約2萬元，並拘捕兩人及檢獲一輛涉案車輛。

6月10日下午，香港海關聯同消防處在東涌石榴埔破獲一個非法加油站，檢獲約1600公升未完稅汽油及一批入油工具，當局其後繼續調查該非法油站，不排除有人被捕。同日傍晚，海關和消防處人員繼續聯合行動，在葵涌葵泰路路邊破獲一個非法流動加油站，並拘捕兩男，檢獲約1600公升未完稅汽油、一批入油工具及一輛涉案貨車。

葵涌落網兩男為非本地人士（57及33歲）被捕，分別懷疑是油站操作員及運油貨車司機。 他們涉嫌處理非法燃油，違反《應課稅品條例》及《危險品條例》等相關條例，並已被落案控以非法處理《應課稅品條例》適用的貨品罪名。

根據《應課稅品條例》（第109章），被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁1年。

海關及消防處會繼續採取執法行動，打擊非法燃油活動。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。