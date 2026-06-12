海洋公園暈倒亡│男技工去年初曾暈倒 女兒旅遊途中聞噩耗返港奔喪

海洋公園一名機械技工暴斃案，死者陸澤森（63歲）從事機械維修工作多年，早年患有糖尿病等問題，去年初在海洋公園上班期間暈倒，送院檢查證實患有「三高」，獲公司安排處理較輕鬆工作。據悉，他今日下午原本要去覆診，至早上被發現倒斃員工休息室的扶手梯上，正在外遊的女兒驚聞噩耗，連忙趕返香港處理亡父身後事。

死者胞姊（左）與妻子憶述死者生平。黃文威攝

死者與妻子育有一名女兒，女兒已出身。他與妻子居住石硤尾邨一單位。據死者胞姊表示，死者年輕時身體很好，至晚年才開始身體轉差，除了早年患上糖尿病外，亦有高血壓、高血脂及高血糖，需定期到醫院覆診，今日下午4時需要覆診。

她表示，海洋公園對亡弟很好，去年得知他身體有病，返工時間及工作量都作出調整，讓他工作得更輕鬆，弟弟性極勤力，喜歡工作，故一直沒有退休。她稱，弟弟是機械維修工，服務過多間公司。

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遺孀難抵老伴過世，雙眼通紅，至今未能接受事實，死者胞姊又指，日前，死者女兒去旅行，今早得知父親身故，馬上搭飛機返香港，待醫院報告完成，她們會處理其喪事。

陸男今日早上7時30分在海洋公園當值，8時許他仍與工友傾談，並無異樣。之後他與工友分開工作。至早上約9時，有工友發現他在梯間暈倒，平躺地上，於是報案，獲送院搶救不治。

警員到場調查，初步沒有可疑。陸後腦受傷流血，兩個膊頭甩骹，死因有待驗屍確定，案件列作「抵達時死亡」， 勞工處人員亦有到場調查， 案件交由香港仔警區雜項調查隊跟進。