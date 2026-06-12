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入境處遣返35名越南假難民 部分曾犯刑事案入獄

突發
更新時間：17:20 2026-06-12 HKT
發佈時間：17:20 2026-06-12 HKT

入境事務處今日（6月12日）執行遣送行動，將35名越南籍非法入境者及逾期逗留人士遣返越南。該批人士包括18名男子及17名女子，全部人士曾在香港提出免遣返聲請但不獲確立，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。

入境處強調，一直致力將免遣返聲請不獲確立者盡快遣送離港，以維持有效的出入境管制和保障公眾利益。根據自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。

入境處指出，會繼續致力研究不同可行方案以加快遣返免遣返聲請不獲確立者，及與相關單位積極協調以優化遣返路線及行動流程，並積極與聲請人主要來源國的政府、航空公司及其他政府部門保持密切聯繫，採取一切合適措施將免遣返聲請不獲確立人士盡快遣離香港。

被遣返人士在入境處人員押送下離港。入境處圖片
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