太古城母女墮樓｜廬山閣平台繼續有人獻花悼念 多名街坊需情緒支援

太古城母女先後墮樓輕生悲劇，觸痛無數人的心，太古城更是愁雲慘霧，今（12日）晨繼續有街坊在廬山閣平台獻花，一排排白花表達無言的痛。東區區議員郭浩景表示，一連兩日，已有多名街坊需要社工提供情緒支援，今天家庭服務中心及長者服務中心合共派出四名社工提供服務，讓街坊舒緩悲傷。

今晨繼續有街坊在廬山閣平台獻花。

郭浩景對《星島頭條》表示，事件令太古城不少街坊均感悲痛，昨（11日）傍晚，廬山閣平台已擺放了40束花，放工時間更是高峰期，一群群街坊前來獻花及合十，場面哀傷，其後，太古城處理處已派人清理有關鮮花，今晨又見一批鮮花放在平台，料街坊自發悼念行動會持續數日。

據了解，為了舒解太古城街坊的情緒，家庭服務中心及長者服務中心均派出社工跟進受困擾的街坊，昨天有數人求助，今日亦有至少數人求助，主要問題是受事件困擾。

香港社會工作者總工會對事件感悲痛

悲劇中姓黃（48歲）母親為生前在瑪麗醫院任職醫護心理服務社工。香港社會工作者總工會在fb表示，對於近日太古城發生的母女不幸離世事件，香港社會工作者總工會深表悲痛與惋惜。

「據了解，涉事女事主為於公立醫院任職的社工同工。我們對於失去一位同工及其家人感到極度難過，並向其親屬致以最深切的慰問，亦極度關注受事件影響的學校師生及家長之情緒狀況。」

「此艱難及悲痛的時刻，本會希望藉此機會向所有前線社會工作者作出懇切的呼籲：作為社會工作者，我們每天都在前線面對並處理社會上各種複雜的家庭危機、情緒困擾及創傷事件。在致力於扶助弱勢、為服務對象提供情緒支援及專業輔導的同時，我們往往會將自己的感受放於較次要的位置。然而，我們必須緊記：『社工都只是普通人』。」

相關新聞：太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡

相關新聞：太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中

相關新聞 : 太古城母女墮樓｜12歲女童讀六年班 校方悲痛：啟動危機小組支援師生家長