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深水埗中年漢與妻失聯 收業主通知無交租 妻上門揭暈倒廳中送院亡

突發
更新時間：04:22 2026-06-12 HKT
發佈時間：04:22 2026-06-12 HKT

深水埗發生懷疑猝死事件。昨日（11日）晚上約11時44分，48歲姓楊男子在長沙灣道26號長康大廈寓所內暈倒昏迷，家人報警求助，送院經搶救後不治。

據了解，楊男與妻子本同住事發單位。惟自今年1月起，楊妻與事主發生爭執後便搬離住所。楊男能照顧自己日常生活，但有吸煙及飲酒習慣。楊男以前是地盤工人，但於去年9月開始失業。據悉，他沒有與人結怨及欠債。

本月4日凌晨，楊男曾與妻子以「Wechat」聯絡，其間楊曾向妻子透露自己感到不適，但沒有透露病情。楊妻最後與丈夫聯絡是在6月6日凌晨，直至11日晚上11時許，因楊妻獲業主通知指丈夫仍未交租金，於是到上址住所，並用後備匙開門。楊妻進入單位後發現事主坐於凳上失去知覺，於是報案。楊男被送到廣華醫院搶救，最終宣佈不治。

警方調查時發現單位內的窗及大門沒有被破壞的痕跡。單位內沒有打鬥或搜掠。死者身上沒有可疑傷勢。案件暫時沒有可疑。

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