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漁護署警方進520浪浪加油站八鄉狗場 帶走約50隻狗

突發
更新時間：02:22 2026-06-12 HKT
發佈時間：02:22 2026-06-12 HKT

「520浪浪加油站」近月多次捲入爭議，其水蕉新村及清潭路狗場接連遭人投訴外，47歲姓梁負責人早前亦涉嫌虐畜被警方拘捕。消息指，漁護署周四（11日）聯同警方展開行動，進入「520浪浪加油站」位於元朗八鄉的狗場，其間至少有7輛漁護署車輛到場，並帶走大約50隻狗。《星島頭條》正就事件向漁護署查詢。

據了解，警方與漁護署人員下午到「520浪浪加油站」位於元朗八鄉清潭路的狗場，當時「520浪浪加油站」姓梁負責人亦在現場，多名漁護署人員帶多個狗籠進入場內，先後帶走大約50隻狗。

《星島頭條》取得數段影片及多張照片，片中見到狗場內不倒傳出狗吠聲，多隻狗被困籠內「頭耷耷」，環境衞生極之惡劣。多名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。據悉，行動由周四下午3時開始，漁護署用多輛車將狗隻運走，至晚上11時行動才完結。

多名民間救援組織負責人到場了解，包括動物福利關注聯盟召集人劉鎮海、毛守救援負責人Kent及「龜途」創辦人阿邦等。劉鎮海表示，據他了解狗場內有部份狗場沒有晶片，未知被帶走的狗狗的情況及去向，又指動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面，曾提出希望協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。動物福利關注聯盟其後亦就今次事件發出聲明，呼籲相關部門以保障動物福祉為核心，妥善處理各項後續工作，切實守護動物合法權益。

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