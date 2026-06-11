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珍惜生命｜中年漢石梨貝水塘疑跳壩 送院搶救後不治

突發
更新時間：19:31 2026-06-11 HKT
發佈時間：19:31 2026-06-11 HKT

今日（11日）下午3時許，警方接獲一名男子報案，指自己在石梨貝水塘企圖尋短，之後掛線。搜救人員接報到場，發現一名中年男子跌落石梨貝水塘的水壩底部，身體多處受傷。由於男子位於水壩較低位置，現場比較陡峭，飛行服務隊一度派出直升機到場協助搜救，但不成功，最後需要消防員救起，再由救護車送往明愛醫院搶救，可惜最終不治。

警方經調查後，相信該名54歲姓楊男子於水壩頂部近圍欄位置墮下，警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，暫時將案件列作「自殺」處理。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service  

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