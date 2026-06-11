Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜中年漢墮九龍副水塘 送院搶救後不治

突發
更新時間：19:31 2026-06-11 HKT
發佈時間：19:31 2026-06-11 HKT

今日（11日）下午3時許，警方接獲報案，指一名中年男子跌落九龍副水塘，身體多處受傷。由於男子位於水壩較低位置，現場比較陡峭，飛行服務隊一度派出直升機到場協助搜救，但不成功，最後需要消防員救起，再由救護車送往明愛醫院搶救，可惜最終不治，警方正調查事件。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service  

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
3小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
11小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
6小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
9小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
21小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
6小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
7小時前
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
影視圈
6小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
1小時前