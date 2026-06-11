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慈雲山惠華街一周兩度爆鹹水管 道路受阻巴士改道

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更新時間：18:09 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:09 2026-06-11 HKT

慈雲山惠華街今日（6月11日）下午近4時有鹹水管破裂，是一星期第二次。其間，黃泥水湧出路面，汽車需要涉水而行。水務署人員隨後趕至搶修，警員亦封鎖現場一段惠華街來回方向，交通受阻。

運輸署表示，因水管爆裂，惠華街來回方向近慈雲山道的全線封閉，有巴⼠路線須改道⾏駛，包括九巴第3B、3C、3D、5C及N3D號線；過海巴⼠第116號線；及城巴第A23號線。上址交通繁忙。

相關報道：慈雲山惠華街爆鹹水管 慈康邨慈民邨等受影響 多條巴士線改道

水務署表示，今日下午接獲報告指慈雲山惠華街有水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑250毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予慈康邨、慈民邨、部分慈正邨、部分慈安苑及附近學校一帶。

受事故影響，惠華街近慈雲山道路口須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士請留意現場交通指示。署方強調，工程團隊正全力維修水管，並會盡快完成有關工程以恢復沖廁水供應。就事件為市民帶來不便，署方致歉。

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