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大欖懲教所懲教助理 涉同袍耳邊弄破手套致對方聽力受損 警接獲報案

突發
更新時間：18:28 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:28 2026-06-11 HKT

大欖懲教所有懲教助理涉嫌在同事的耳邊弄破被吹脹的醫療橡膠手套，導致對方聽力受損。懲教署回覆指，有關事件現時由相關執法機構跟進，已按照既定機制處理，強調署方十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格的要求，任何人員若干犯違法違紀行為，署方指定必依法處理，絕不姑息。

據了解，事件發生於今年5月。大欖懲教所一名二級懲教助理，被指在一名同級懲教助理耳邊，弄破被吹脹的醫療橡膠手套，導致對方聽力受損。消息指，傷者自行求醫，醫生診斷後認為他失去部份聽力，至事發後一個月，即6月8日（周一）傷者在親友建議下報警求助。

懲教署回覆《星島頭條》表示署方十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格的要求，強調任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。有關事件現時由相關執法機構跟進，署方已按照既定機制處理。另外，警方亦稱6月8日接獲相關報案。案件現交由屯門警區刑事調查隊第八隊跟進。

 

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