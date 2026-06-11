「暴雨爆竊黨」黑雨下爬牆撬閘 厦村古洞兩屋同時遇竊

香港驚現「暴雨爆竊黨」，本周一（8日）晚上8時35分，天文台發出今年首個黑色暴雨警告信號期間，元朗厦村鄉及上水古洞先後發生兩宗爆竊案，兩幫賊匪均是趁暴雨下手犯案，古洞獨立屋被掠去約480萬元財物，厦村鄉村屋則遭兩賊撬門，幸聲響驚動村民喝止，賊人空手逃去。

涉事村屋金屬門被撬毀。fb：元朗鄉約

險被「暴雨賊」攻破的厦村鄉村屋位於新圍村，事發於本周一晚上8時30分，正值天文台由紅色暴雨警告改為黑色暴雨警告信號，當時兩名身穿黑色T恤、身材瘦削的賊人，趁傾盆大雨之際，企圖爆竊一間村屋，用硬物嘗試大力撬開單位大門，以為雨聲可以蓋過聲響，幸村民聞到異聲循聲查看，當場踢爆兩賊所為，賊人嚇得落荒而逃。

警方到場調查。fb：元朗鄉約

同一時間，上水古洞金翠路38號屋苑「St. Andrew's Place」的獨立屋，兩名賊人在獨立屋的外牆協助另一賊人爬穿圍牆潛入爆竊，掠去480萬元的手錶及珠寶首飾，至昨（10日）晨10時32分，76歲姓張女戶主發現屋內有爆竊痕跡報案。

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據知，當晚受害人夫婦在地下的客廳晚膳，兩名家傭在地下的廚房工作。由於下大雨，所以受害人並沒有察覺到異聲。警方翻查屋苑閉路電視，發現案發於兩日前（8日）晚上約8時35分，賊人潛入爆竊，至晚上9時15分始離開。

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此外，有市民拍到兩名黑衫黑褲黑帽爆竊匪的犯案過程，指近日在元朗、天水圍及落馬洲都有爆竊案件發生，涉案者都係兩人身穿黑衫黑褲，戴帽及口罩。

有市民閉路電視拍下兩名爆竊匪行蹤。fb：元朗鄉約

翻查資料，本港近年發生多宗惡劣天氣下的爆竊案，2025年9月8日，旺角好景商業中心奢侈品店在八號風球下，遭賊人用鐵錘狂扑玻璃門，即使防護警報大鳴，賊人仍冒雨打碎飾櫃，掠走價值約30萬元的名牌珠寶首飾及手袋。

2025年8月，黃大仙一名獨行賊在颱風及黑雨期間，用工具破壞餐廳大門掛鎖及鐵鏈，連爆彩虹商場地舖3間店舖並搬走夾萬，共損失8萬元。

2025年7月，荃灣路德圍手打檸檬茶飲店在颱風襲港期間，賊人利用風雨掩護，撬開閘門，盜走收銀機內約1萬元現金。