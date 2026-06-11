海關截三艘往澳門內河船 檢3,200萬元走私貨 包括藥劑紅木鯨齒等

海關分別在5月及6月，於屯門爛角咀對開海域截獲三艘由香港開往澳門的內河船，發現船上的載貨艙單粗疏簡陋，經查驗後在大量散裝貨物中，檢獲大批未列艙單的走私物品，包括減肥針、美容針、煙草產品、受管制紅木和鯨魚牙齒，約值3200萬元貨物。海關指不法分子試圖魚目混珠，將走私貨混入已報關的平價貨物中蒙混過關，但最終仍被關員偵破。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，今年5月19日、5月27日和6月2日的晚上7至10時，於屯門爛角咀對開，截獲3艘由香港往澳門的內河船。這些內河船當時擺滿大批散裝貨物，當關員登船搜查並要求船員出示載貨艙單時，船員只能提供簡陋粗疏檔案，關員因此懷疑，遂押送這三艘內河船到屯門海關船隊基地。經進一步查驗後，關員在船上發現大批未列艙單貨物混雜其中。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷續指，涉案內河船報稱載有保健品、日用品、鞋類、電子產品等。然而在關員跟進調查及初步點算，發現大批未列艙單貨物，其總值約3,200萬元，包括約8,600支減肥針劑、1,900支美容針劑、196萬件懷疑藥劑製品、120公斤煙草產品、9,400支加熱煙、70公斤懷疑受管制的紅木，以及3公斤懷疑受管制的鯨魚牙齒等。

海關指出，不法之徒魚目混珠，將走私物品和其他已報關平價物品混合擺放，企圖矇混過關，以逃避進出口管制和稅款。不過在關員專業有效查驗下，海關最終仍成功截獲這批走私物品。目前海關仍然針對案中付運公司、貨物來源和最終目的地調查，不排除有涉案人士被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷（左）、海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒（右）。