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太古城母女墮樓｜12歲女童讀六年班 校方悲痛：啟動危機小組支援師生家長

突發
更新時間：16:02 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:02 2026-06-11 HKT

太古城一對母女於昨日（10日）早上和夜晚先後墮樓死亡，涉事的12歲女童就讀優才(楊殷有娣)書院小學部六年級，校方回覆《星島頭條》查詢時表示，對女童與其母親不幸離世深表悲痛，並強調已啟動「危機處理小組」，全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。

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校方就事件向學生和家長發通告，表示已啟動「危機處理小組」提供支援。
校方就事件向學生和家長發通告，表示已啟動「危機處理小組」提供支援。

墮樓女童生前就讀優才（楊殷有娣）書院，今日（11日）書院小學部校長陳偉傑向學生和家長發出通告，指校方於昨日獲悉一名六年級學生及其母親不幸離世，全校師生深感悲痛及難過。校方強調已即時啟動「危機處理小組」，並聯同教育局及相關專業機構，由教育心理學家、輔導心理學家、學校輔導員及教師，全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。

校方又呼提醒各家長，在這段時間多留意子女的表現及聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。如家長或貴子女因此事有任何困擾，可向班主任、學校輔導員及校長尋求協助。

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防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

 

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