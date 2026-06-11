青衣巴士擂台│疑伸腳擋路爆爭執 躁漢涉毆傷18歲少年被捕

上周六（6日）青衣發生車廂毆鬥案，兩名男乘客乘坐249M巴士期間，疑因伸腳擋路問題釀爭執，其中18歲少年被另一名男子揮拳狂毆受傷。事隔5日，警方經深入調查後，青衣分區特遣隊於今日（11日）在青衣區拘捕該名39歲本地男子，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」（AOABH），正被扣留調查。



事發後網上流出有關片段，可見當時兩名男乘客在巴士下層後座位置打架，其中較年長的灰衫男壓着一名少年，將之按在座位後隨即拳如雨下，即使少年試圖伸手捉着灰衫男臉部反抗，灰衫男亦很快將其撥開，繼續揮拳狂毆 。其他乘客見狀紛紛落車，車外圍觀拍攝的目擊者亦不斷「嘩嘩嘩」驚呼。毆鬥持續約10秒後，灰衫男被人勸停，雙方最終落車。

警方表示於本月6日接獲報案，指青衣一架巴士內有人被襲擊。一名18歲男子手部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。青衣分區特遣隊經深入調查後，於今日在青衣區以涉涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，拘捕涉案的39歲本地男子。調查顯示，該兩名男子在車廂內因瑣事爭執並發生衝突。案件交由葵青警區刑事調查隊第6隊跟進。

涉案的39歲男子被捕。