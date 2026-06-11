世界盃2026│海關檢1.56億元冒牌貨拘6人 包括3萬件假波衫 料轉口外銷

2006世界盃開鑼前夕，香港海關採取行動打擊與世界盃賽事相關之冒牌貨物活動，共拘捕6人，檢獲23萬件冒牌貨品，包括大批冒牌球衣，估計檢獲的冒牌貨市值高達1.56億元。

案中檢獲的冒牌球衣，與正貨有多方面不同，市民只要細心查看仍可分辦。首先，正版球衣隊徽的印刷較精細，而冒牌球衣隊徽的印刷較粗糙，在光照下兩者分別更為明顯。另外，正版球衣每個字母的圖案都是立體且富有層次感，但冒牌球衣是將字印在一整塊的平面上。若用手觸摸，可明顯感到兩者的分別。

同時，在品牌標籤的位置，正版球衣的字體清晰，線條平均。相反冒牌球衣在近看之下，會看到字體較不公整，線條比較不一；而且周邊邊界的顏色比較模糊。有部分冒牌球衣，印刷質素亦相當參差，較易剝落。至於剪裁方面，正版球衣的剪裁精細，切口圓滑，但冒牌球衣的車線比較粗糙，剪裁亦粗疏，切口不平均。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任鍾旨惠，今早（11日）在記者會講述，海關於5月26日至6月10日採取連串行動，重點打擊與2026世界盃相關的跨境走私及網上售賣冒牌貨品活動，共偵破34宗相關案件，檢獲約23萬件冒牌貨物。在這34宗案件中，29宗涉及跨境走私冒牌貨物，海關人員檢獲23萬件冒牌貨物，當中冒牌球衣約有3萬件，大部分是球員版球衣的假貨。

在是次打擊跨境走私冒牌貨物的行動中，海關拘捕一名36歲男子，職業為司機，他已獲准保釋候查。另外海關人員進行網上巡查期間，發現有賣家於網購平台售賣冒牌球衣，並偵破5宗案件，檢獲約40件冒牌球衣，拘捕5名男子（17至30歲）；他們亦現正保釋候查。

鍾旨惠續稱，因應應屆世界盃是歷來最大規模的一次，不旦參賽的隊伍數目大幅增加，而且多項賽事亦會在美國、加拿大和墨西哥跨三地進行，故海關預期賽事期間，世界各地球迷和遊客會對相關商品的需求大幅上升，令走私活動轉趨活躍。為更有效打擊跨境走私活動，海關人員透過情報分析及風險評估，於5月26日開始採取針對性行動，重點檢查不同物流中心的高風險轉口貨物，以打擊跨境轉運與世界盃相關的冒牌貨品。

在今次行動中，海關留意到所檢獲的物品及不法份子作案趨勢，有幾個特點。第一，今次行動所檢獲的球衣，大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，球迷版球衣的價格約為500元至700元，而球員版球衣因為在剪裁、設計和用料方面都有所提升，故定價一般較高，約1,100至1,300元。海關相信不法份子藉世界盃活動進行促銷，並提高球員版球衣的假貨比例，以增加利潤。

第二，檢獲的冒牌球衣仿真度較高，當中有部分造工比較仔細，一般消費者較難分辨真偽。海關留意到有部分冒牌球衣，刻意仿製有如正版球衣布料上立體的紋路；另外亦有些球衣有相關品牌的吊牌，經獨立包裝，並會在隊徽及品牌標籤等容易刮花的地方上，以透明貼紙或雪梨紙包裝作保護，企圖令冒牌球衣更貼近正貨的包裝，欺騙消費者。

第三，今次行動檢獲的冒牌球衣，款式較多樣化，有不少是屬於應屆世界盃參賽球隊的款式。海關留意到全部冒牌球衣都是轉口運往外地，並非供應本地市場，當中近八成是運往美洲地區，故相信不法份子是在世界盃舉行期間，為應付當地球迷的龐大需求，將該批冒牌球衣轉運到有關地區應市，是次行動亦成功堵截該批假貨流入當地市場。