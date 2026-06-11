古洞獨立屋遭3匪爆竊 戶主夫婦失480萬元名錶珠寶

上水古洞發生爆竊案。周三（10日）上午約10時32分，警方接獲一名76歲姓張女子報案，指其位於金翠路38號屋苑「St. Andrew's Place」的獨立屋遭賊人潛入，撬開夾萬偷走財物。警員接報到場調查，經初步點算，相信屋內總值約480萬元的手錶及珠寶首飾被賊人偷去。

據悉失物包括10隻名錶，分別是百達翡麗（Patek Philippe）、伯爵（Piaget）及蕭邦等，總值約100萬元。另外還包括10隻鑽石戒指，約值100萬元；10條寶石頸鏈，約值200萬元；20對鑽石耳環，約值80萬元。

資料圖片

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遇竊的獨立屋共4層高約1,000呎，屋外設有圍欄，張婦與英籍丈夫（78歲）及兩名家庭傭工同住。昨晚約10時30分，張婦的英籍丈夫到2樓主人房，發現夾萬被撬開，內裏的財物不見了，其後再檢查其他房間，發現1樓睡房的窗被人撬開，張婦於是報警。警方翻查屋苑閉路電視，發現案發於兩日前（8日）晚上約8時35分，有兩名男子在獨立屋的外牆協助另一名男子爬過圍牆並進入單位，其後於當晚約9時15分離開。

據知，當晚受害人夫婦在地下的客廳晚膳，兩名家傭在地下的廚房工作。由於下大雨，所以受害人並沒有察覺到異聲。案件列作爆竊案，交由大埔警區重案組第一隊跟進。

翻查資料，「St. Andrew's Place」由26幢洋房組成，樓齡約18年，是區內著名豪宅，吸引名人入住。例如「四大天王」藝人之一的黎明，於2007年以4,800萬元購入其中一座洋房，並自住多年，故屋苑又有「天王豪宅」之稱。