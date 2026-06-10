世界盃2026｜球迷網購波衫中伏 騙徒扮退款呃銀行資料 警教3招保平安

世界盃將至，多名球迷可能會在網上購買心愛球隊的波衫以表支持，警方指近日有球迷透過facebook搜尋球衣商店，其間被一則廣告吸引，隨即私訊對方洽購。事主透過FPS轉帳後，騙徒主動來電，聲稱因訂單過多無法保證球衣品質，提出辦理退款，並發送惡意連結要求填寫銀行資料。事主覺得有可疑，遂致電商店官方電話查證，始知對方冒充真實店舖進行詐騙。

警方呼籲市民要小心網上假球衣銷售專頁或群組，騙徒會開設或假冒球衣銷售專頁及群組，複製真店名稱及Logo，之後以「限定優惠」、「最後機會」等字眼作招徠，標價低於官方定價，其後會要求支付訂金或全額，之後失去聯絡，騙徒更會以「辦理退款」作籍口，發送虛假網站套取銀行資料。

警方指市民購買波衫前需要做3步檢查，包括檢查專頁真偽，若專頁為最近新建、評價很少、或Likes突然暴增，很大機會是假專頁詐騙；到球會官方網站、授權店或實體店購買，保障較高；用「防騙視伏App」輸入專頁名稱、電話或網址，查核是否安全。