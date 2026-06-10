Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜球迷網購波衫中伏 騙徒扮退款呃銀行資料 警教3招保平安

突發
更新時間：18:40 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:40 2026-06-10 HKT

世界盃將至，多名球迷可能會在網上購買心愛球隊的波衫以表支持，警方指近日有球迷透過facebook搜尋球衣商店，其間被一則廣告吸引，隨即私訊對方洽購。事主透過FPS轉帳後，騙徒主動來電，聲稱因訂單過多無法保證球衣品質，提出辦理退款，並發送惡意連結要求填寫銀行資料。事主覺得有可疑，遂致電商店官方電話查證，始知對方冒充真實店舖進行詐騙。

警方呼籲市民要小心網上假球衣銷售專頁或群組，騙徒會開設或假冒球衣銷售專頁及群組，複製真店名稱及Logo，之後以「限定優惠」、「最後機會」等字眼作招徠，標價低於官方定價，其後會要求支付訂金或全額，之後失去聯絡，騙徒更會以「辦理退款」作籍口，發送虛假網站套取銀行資料。

警方指市民購買波衫前需要做3步檢查，包括檢查專頁真偽，若專頁為最近新建、評價很少、或Likes突然暴增，很大機會是假專頁詐騙；到球會官方網站、授權店或實體店購買，保障較高；用「防騙視伏App」輸入專頁名稱、電話或網址，查核是否安全。

最Hit
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
7小時前
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
生活百科
6小時前
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
宏福苑大火︱警方及廉署批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
00:30
宏福苑大火︱警方及廉署回應聯合行動 批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
社會
1小時前
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
影視圈
8小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
3小時前