荷蘭返港男被控虐畜等兩罪 涉寄艙行李走私31隻瀕危爬行類動物

香港海關昨日（6月9日）在香港國際機場檢獲7條蛇、19隻蜥蜴及5隻龜，全部為懷疑受管制屬瀕危物種，估計總市值共約17.3萬元。涉案31歲本地男子將被漁護署控以一項非法進口附錄II瀕危物種罪及一項殘酷對待動物的罪名。

海關表示，涉案31歲的本地男子昨日從荷蘭經上海返抵本港。機場關員在入境大堂截停男子清關檢查，在其寄艙行李內發現該批爬行類動物。經漁農自然護理署人員查驗，懷疑該批爬行類動物屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制，海關遂拘捕該男。案件被轉交至漁護署跟進後，涉案男子被控上述兩罪。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

同時，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

海關呼籲，市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。