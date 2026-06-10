Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷蘭返港男被控虐畜等兩罪 涉寄艙行李走私31隻瀕危爬行類動物

突發
更新時間：18:46 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:46 2026-06-10 HKT

香港海關昨日（6月9日）在香港國際機場檢獲7條蛇、19隻蜥蜴及5隻龜，全部為懷疑受管制屬瀕危物種，估計總市值共約17.3萬元。涉案31歲本地男子將被漁護署控以一項非法進口附錄II瀕危物種罪及一項殘酷對待動物的罪名。

海關表示，涉案31歲的本地男子昨日從荷蘭經上海返抵本港。機場關員在入境大堂截停男子清關檢查，在其寄艙行李內發現該批爬行類動物。經漁農自然護理署人員查驗，懷疑該批爬行類動物屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制，海關遂拘捕該男。案件被轉交至漁護署跟進後，涉案男子被控上述兩罪。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

同時，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

海關呼籲，市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。

最Hit
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
7小時前
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
生活百科
6小時前
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
宏福苑大火︱警方及廉署批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
00:30
宏福苑大火︱警方及廉署回應聯合行動 批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
社會
1小時前
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
影視圈
8小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
3小時前