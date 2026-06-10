多部門夥地區人士赴觀塘屋邨 聯合宣傳反私煙及完稅標籤制度

香港海關昨日（6月9日）與立法會議員張培剛、觀塘區區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在觀塘翠屏（北）邨及秀茂坪邨進行聯合宣傳反私煙，並講解完稅標籤制度。

海關人員在邨內巡查並向居民介紹海關打擊私煙的工作和私煙相關罪行的新罰則，包括最高罰則已提高至罰款200萬元及監禁七年。

海關人員亦向議員、居民、報販及香煙零售商販介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期三個月的完稅標籤制度先導計劃，並會繼續與各持份者保持緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。

海關期望完稅標籤制度有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」；亦呼籲市民切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，如發現懷疑私煙活動，請盡快向香港海關舉報。

市民可透過海關24小時熱線182 8080、控煙酒辦公室熱線2961 8823、專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。