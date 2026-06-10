屯門奪命工傷｜男工墮斃妻女失依靠 「仁間有愛應急錢計劃」助渡難關

本月8日在屯門簡約公屋地盤高處墮下死亡的男工人，遺下愛妻與兩名年幼女兒。妻對丈夫猝逝深感徬徨無助，心力交瘁。為幫助這個不幸家庭，仁愛堂與《星島日報》合辦的「仁間有愛應急錢計劃」捐出善款，以解燃眉之急。

記者 曾志恒 戚偉達

不幸墮斃男工人姓林，33歲，為家中經濟支柱，每月給予妻子兩萬多元家用，遺下愛妻與兩名僅9歲及7歲的女兒，其中大女更有特殊學習需要，兩女還未明白已與父親永別。他猝然而逝對這個四口之家造成嚴重打擊，其妻傷心欲絕，悲慟萬分，愁對茫茫前路不知何去何從。

死者遺孀簽收善款。曾志恒攝

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慘劇發生後，林的公司向其遺孀發放恩恤金。為幫助這個不幸家庭，仁愛堂與《星島日報》合辦的「仁間有愛應急錢計劃」捐出2萬元善款，以解燃眉之急。《星島》記者昨日送上善款，林妻簽收後表示由衷感激，感謝關心。

據了解，林當時在12樓工作，2人一組，工友負責放珍珠棉，林則負責「唧膠」，其間失足墮樓。現場有棚架、工作台及有安全繩的情況下仍發生意外，事故原因有待進一步調查。