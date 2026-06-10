觀塘翠屏南邨26歲男燒炭 家人發現惜太遲
更新時間：16:56 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:56 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:56 2026-06-10 HKT
觀塘翠屏（南）邨翠樂樓一單位，今日（6月10日）下午3時許有人報案，表示單位一名26歲姓黎男子懷疑在房間內暈倒。警員消防接報趕至，破門而入後發現黎男當場不治，旁邊有一盤燒過的炭。警方於現場沒有檢獲遺書，其尋死死因仍待調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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